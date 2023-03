Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Übungstag der Jugendfeuerwehr

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Am vergangenen Samstag, den 11.03.2023 hatten die Jugendlichen aus den Jugendfeuerwehren Selm, Selm-Bork, Schwerte-Villigst, Schwerte-Ergste und Werne die Möglichkeit das Außengelände des Instituts der Feuerwehr NRW in Münster zu nutzen.

Auf dem Übungsgelände gibt es verschiedene Möglichkeiten, Einsatzszenarien darzustellen. Als Objekte gibt es hierfür unter anderem eine Doppelhaushälfte mit Garagen, eine Straßenbahn, einen Zug, ein Mehrfamilienhaus, eine Baugrube und vieles mehr. Unter anderem werden hier auch Führungslehrgänge der "großen" Feuerwehrleute durchgeführt. Die Jugendlichen sind verschiedene Einsatzszenarien gefahren, wie zum Beispiel einen Garagenbrand, einen brennenden Weihnachtsmarktstand, ein PKW Brand mit eingeschlossener Person nach einem Verkehrsunfall, einen Wohnungsbrand mit vermissten Personen, einen Kellerbrand mit einer Menschenrettung oder einen Brand in einem Zugwaggon. Die Übungen haben die Jugendlichen alleine abgearbeitet und konnten somit Erfahrungen sammeln, vertiefen und in den Jugendgruppen austauschen.

Dieser Samstag war somit ein spannender und ereignisreicher Tag für alle Jugendlichen, aber auch für die Betreuerinnen und Betreuer. Ebenfalls hat das Wetter super an diesem Tag mitgespielt, sodass die Regenponchos in der Tasche bleiben konnten. Ein großes Dankeschön an die Jugendfeuerwehren für die super Zusammenarbeit!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell