FW-WRN: TH_1 - LG2 - Katze in Baum, ca. 6 m hoch

Aus einer misslichen Lage hat die Feuerwehr Werne am Sonntagabend, 12. März 2023, eine Katze befreit. Das Tier hatte sich in einem Garten in der Straße "Am Kohuesholz" an einem Baum in mehr als fünf Metern Höhe auf einen Ast gewagt, fand dann aber keinen Weg zurück. Nachdem Versuche der Besitzer das verängstigte Tier mit Hilfe einer für die Höhe nicht ausreichenden Leiter aus dem Baum zu holen, gescheitert waren, riefen sie die Feuerwehr zu Hilfe. Der Einsatzleiter der um 20:03 Uhr alarmierten Löschgruppe Langern entschied nach kurzer Erkundung, die auf dem Löschgruppenfahrzeug mitgeführte vierteilige Steckleiter zur Rettung der Katze einzusetzen. Diese Leiter hat eine Rettungshöhe von sieben Metern. Nachdem die Leiter an dem Baum zügig in Position gebracht worden war, stieg ein Feuerwehrmann hinauf und lockte die Katze vom Ast zu sich. Er konnte das Tier sicher packen und wohlbehalten nach unten bringen, wo die Besitzer die Katze erleichtert in Empfang nahmen. Um kurz nach 20:30 Uhr konnte der Leitstelle Unna das Ende des Einsatzes gemeldet werden. Im Einsatz waren zehn Feuerwehrleute der Löschgruppe Langern mit zwei Fahrzeugen (2-LF10-1 und 2-MTF-1).

