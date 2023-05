Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: 2RTW_1NEF - VU zwischen 2 PKW, keiner eingeklemmt, vermutlich 2 Verletzte

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Werne (ots)

Der Löschzug 1 der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Dienstagmorgen um 07:19 Uhr mit dem Stichwort "2RTW_1NEF - VU zwischen 2 PKW, keiner eingeklemmt, vermutlich 2 Verletzte" auf die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen alarmiert. Die Einsatzstelle lag circa 3km vor der Raststätte im Mersch. Es ist im Berufsverkehr zu einer Kollision zweier PKW gekommen. Ein weißer PKW kam nach der Kollision rechts hinter bzw. auf der Leitplanke zum Stehen. Der zweite schwarze PKW schleuderte nach dem Einschlag rechts in die Leitplanke über zwei Spuren nach links in die Leitplanke. Dieser kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stillstand. In den PKWs waren insgesamt drei Personen die sich durch den Unfall verletzten. Alle Verletzten wurden bereits beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte durch den Rettungsdienst aus Werne betreut. Es wurde ein weiterer Rettungswagen zu den zwei bereits eingetroffenen Rettungswagen nachgefordert. Für den Notarzt aus Lünen wurde ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt des Kreises Unna nachalarmiert. Die Bundesautobahn 1 wurde mit der Autobahnpolizei für die Rettungsmaßnahmen komplett gesperrt. Der Brandschutz wurde sichergestellt und auslaufende Betriebsmittel mit Bindemittel abgestreut und verunreinigt wieder aufgenommen. Aufgrund der starken Deformierungen und möglichen Kurzschlüssen beschädigter Kabel die durch den Unfall an den PKW entstanden sind, wurden um eine potentielle Brandgefahr zu verringern die Batterien der beteiligten PKW abgeklemmt. Nachdem die Arbeiten der Feuerwehr erledigt waren, wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei aus Münster übergeben. Ein angefordertes Abschleppunternehmen begann mit der Bergung des auf dem linken Fahrstreifen stehenden PKW, so dass die Feuerwehr die Räumung der Fahrbahn abbrechen konnte. Um 08:10 Uhr konnte der Kreisrettungsleitstelle in Unna Einsatzende gemeldet werden. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt waren drei Rettungswagen, ein Notarzt, der Leitende Notarzt des Kreises Unna, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, die Autobahnmeisterei sowie die Autobahnpolizei. Im Einsatz vom Löschzug 1 Stadtmitte waren 10 Kameraden mit zwei Fahrzeugen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell