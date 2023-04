POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Brand eines Reihenmittelhauses in Stadland

Delmenhorst (ots) - Ein Fußgänger hat am Mittwoch, 19. April 2023, 10:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst schwere Verletzungen erlitten. Zur Unfallzeit befuhr ein 27-jähriger Mann aus Ganderkesee mit einem Pkw die Abernettistraße in Richtung der Kaserne. Kurz vor der Einfahrt bog er nach rechts in die Lilienthalstraße ab. Dabei kam es zu einem ...

mehr