POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Fußgänger

Delmenhorst (ots) - Wahrscheinlich durch vorsätzliches Tun ist am Dienstag, 18. April 2023, gegen 19:55 Uhr, die Holztür des Pumpwerkgebäudes in der Straße Kuhler Weg in Großenmeer in Brand geraten. Das Feuer konnte durch 20 Einsatzkräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Ovelgönne frühzeitig gelöscht werden, sodass kein weiterer Gebäudeschaden ...

