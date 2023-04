Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand am Pumpwerk in Großenmeer +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Wahrscheinlich durch vorsätzliches Tun ist am Dienstag, 18. April 2023, gegen 19:55 Uhr, die Holztür des Pumpwerkgebäudes in der Straße Kuhler Weg in Großenmeer in Brand geraten.

Das Feuer konnte durch 20 Einsatzkräfte der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Ovelgönne frühzeitig gelöscht werden, sodass kein weiterer Gebäudeschaden entstanden ist. Aufgrund der vor Ort gefundenen Spuren ist eine vorsätzliche Herbeiführung des Feuers nicht auszuschließen.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/9350 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

