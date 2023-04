Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: ERGÄNZUNG zu Brand in einem Einfamilienhaus in Großenkneten-Bissel

Delmenhorst (ots)

Der Brandort ist am Mittwoch, 19. April 2023, von Brandursachenermittlern der Polizei Wildeshausen aufgesucht worden. Wie bereits am Dienstag vermutet, war ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner Auslöser des Brandes.

Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Sage, Großenkneten, Huntlosen, Garrel, Littel und Ahlhorn verhinderten zwar eine weitere Ausdehnung des Feuers, trotzdem ist Sachschaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro entstanden.

Hervorzuheben ist das umsichtige Handeln des Brandentdeckers, der durch das schnelle Alarmieren der Feuerwehr einen noch größeren Schaden verhindert hat.

+++ Pressemitteilung von Dienstag, 18. April 2023 +++

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Dienstag, 18. April 2023, gegen 11:15 Uhr, ein Brand in einem Einfamilienhaus in Großenkneten-Bissel gemeldet. Ein Nachbar sah Rauchschwaden aus dem Haus in der Straße "Gründen" aufsteigen und alarmierte die Feuerwehr.

Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren rückten zum Brandort aus, bekämpften das Feuer und verhinderten so eine weitere Ausdehnung. Ihre Maßnahmen beendeten sie um 12:30 Uhr. Die anwesende Besatzung eines Rettungswagens musste nicht tätig werden, weil keine Personen verletzt wurden. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an einer Waschmaschine oder einem Wäschetrockner vermutet.

Zum entstandenen Schaden sind noch keine Angaben möglich.

