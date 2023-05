Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_PERSON_KLEMMT - LG4 - LZ1 - LKW gegen PKW // PKW überschlagen

Werne (ots)

Am Montagmorgen wurden der Löschzug 1 Stadtmitte und die Löschgruppe 4 Holthausen um 09:57 Uhr mit dem Alarmstichwort "TH_PERSON_KLEMMT - LKW gegen PKW // PKW überschlagen" in die Wesseler Straße in Werne Holthausen alarmiert. Vor Ort kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW. Bei der Wucht des Aufpralls überschlug sich der PKW und kam im Graben auf dem Dach zum stehen. Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde der verletzte PKW Fahrer bereits vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt und war somit nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr ab und stellte den Brandschutz sicher. Es wurden die auslaufenden Medien abgefangen, damit diese nicht in das Erdreich gelangen. Der Rettungshubschrauber "Christoph 8" wurde bei diesem Stichwort vorsorglich alarmiert, wurde aber nicht benötigt. Der Patient konnte mit dem Rettungswagen und dem Notarzt aus Werne in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz waren 20 Einsatzkräfte mit 4 Fahrzeugen [1-ELW1-1, 1-HLF20-1, 1-RW1-1, 1-TLF3000-1], der Rettungsdienst und Notarzt aus Werne, der Rettungshubschrauber Christoph-8 und die Polizei. Gegen 10:45 Uhr konnte Einsatzende gemeldet werden.

