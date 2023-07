Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kippt in Folge Unfall auf die Seite

Bild-Infos

Download

Stemwede (ots)

In einem Waldgebiet bei Niedermehnen kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Kreuzungsunfall. Hierbei zogen sich zwei Beteiligte leichte Verletzungen zu. Die beiden beteiligten Autos wurden stark beschädigt.

Den Erkenntnissen nach befuhr gegen 17.55 Uhr ein 39-jähriger Mindener mit einem Ford die Straße Neustadt und wollte an der Kreuzung zur Straße Mehner Wald diese geradeaus auf die Molkenstraße in Richtung Stemwede überqueren. Zeitgleich kam auf der vorfahrtsberechtigten Straße Mehner Wald ein Audi-Fahrer (58) aus Richtung Niedermehnen angefahren. So kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes geriet der Ford Grand-C-Max ins Schleudern, kippte auf die Fahrerseite und kam so zum Stillstand. Der aus Hagen am Teuteburger Wald stammende Audi-Fahrer sowie seine 59-jährige Beifahrerin zogen sich hierbei Verletzungen zu. Sie vor Ort von der alarmierten Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell