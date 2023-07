Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Entwendetes Pedelec durch GPS-Tracker geortet

Lübbecke (ots)

Zu einem aufgespürten Pedelec wurden die Polizeibeamten am Montagmittag in die Innenstadt gerufen. Hier hatte ein Mann sein im Laufe des Samstags entwendetes Zweirad über ein technisches Hilfsmittel orten können.

Der 20-jährige Eigentümer hatte sein Bike am Samstag gegen 15.30 Uhr an einem Fahrradständer an der Andreaskirche abgestellt und mit einem Schloss gesichert. Als er gegen 23:15 Uhr zurückkehrte war das E-Bike verschwunden. Der Bestohlene verständigte daraufhin die Polizei und ortete sein Rad mittels GPS zunächst im Bereich des Gänsemarktes. Dort konnte es jedoch nicht aufgefunden werden.

Am Montag konnte das Fahrrad von ihm erneut geortet werden, diesmal in der Nähe des Tatortes an der Andreaskirche. Sofort machte er sich auf den Weg, in der Hoffnung, sein Fahrrad dort auffinden zu können. Dieses Mal war der Lübbecker zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gerade als er im angezeigten Bereich eintraf, verließ ein ihm unbekannter Mann mit seinem Pedelec das Haus. Der Unbekannte wurde von ihm mit dem Diebstahl konfrontiert, bevor er die Polizei über das Auffinden informierte. Der vermeintliche Dieb gab an, das Fahrrad auf einem Flohmarkt erworben zu haben.

Weil die zwischenzeitlich eingetroffenen Gesetzeshüter ebenfalls erhebliche Zweifel an den Angaben des Polizeibekannten hatten und bei dem Diebstahl unter anderem auch ein Fahrradhelm abhandengekommen sei, den man in der Wohnung des "neuen Besitzers" vermutete, erwirkten die Beamten kurzerhand einen Durchsuchungsbeschluss. Darin spürten die Ermittler zwar nicht den fehlenden Helm auf, dafür aber weiteres Diebesgut.

Auf den 35-jährigen wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen diverser Straftaten zukommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell