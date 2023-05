Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Angriff im Hauptbahnhof Hannover

Hannover (ots)

Am heutigen Vormittag kam es im Hauptbahnhof Hannover auf einem Bahnsteig zu einem körperlichen Angriff. Ein 24-jähriger Sudanese versuchte einen 23-jährigen Passanten grundlos über ein Geländer mehrere Meter in die Tiefe zu stoßen. Passanten konnten den Tatverdächtigen von seinem Vorhaben abhalten und ihn am Boden fixieren. Das Opfer blieb unverletzt. Der Sudanese konnte durch alarmierte Bundespolizisten festgenommen und auf die Dienststelle verbracht werden. In den Diensträumen der Bundespolizei leistete er weiterhin Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und spuckte einen Beamten an. Eine Blutentnahme wurde gerichtlich angeordnet. Gegen den Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Der 24-jährige wurde nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Klinik überstellt.

