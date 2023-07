Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfall im Weserauentunnel: Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Porta Westfalica (ots)

Im Weserauentunnel kollidierte am Mittwochmorgen ein Lastwagen mit einem Pkw. Hierbei wurde eine Fahrerin aus Porta Westfalica leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 51-Jährige gegen 07.40 Uhr mit ihrem Renault den Weserauentunnel aus Hausberge kommend in Richtung Minden. Zeitgleich war ein 40-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Osnabrück mit seinem Sattelzug, aus Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße kommend, auf der B61 unterwegs. Als sich beide Fahrzeuge in selber Fahrtrichtung auf gleicher Höhe befanden, kam es kurz nach der Einfahrt in den Weserauentunnel - am Ende der baulichen Trennung - zu einer Kollision, als der Trucker vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Dabei verkeilten sich beide Fahrzeuge ineinander, so dass die Fahrertür des Pkws blockiert wurde. Um die missliche Situation zu lösen, setzte er sein Gespann ein Stück zurück und stieß dabei gegen die Front des VWs einer dahinter wartenden 59-jährigen Frau aus Bad Oeynhausen.

Zur ambulanten Behandlung wurde die Renault-Fahrerin durch einen Rettungswagen in das Johannes Wesling Klinikum Minden gebracht. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme wurde ein Fahrstreifen für rund eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell