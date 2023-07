Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Roter Skoda von unbekanntem Verkehrsteilnehmer beschädigt

Lübbecke (ots)

Ein in der Kurze Straße abgestellter Kleinwagen ist in den Mittagsstunden des Mittwochs beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich unerkannt vom Unfallort.

Den Ermittlungen nach hatte eine Lübbeckerin den roten Skoda Citigo gegen 13.45 Uhr in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer sieben abgestellt. Als sie nach rund einer dreiviertel Stunde zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie frische Unfallspuren an der Fahrerseite fest.

Zeugen der Kollision werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke zu wenden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell