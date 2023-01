Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Einbruch in Mobile-Phone-Geschäft - Scheibe eingeschlagen

Viersen-Süchteln (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 02.45 Uhr, brachen Unbekannte in ein Geschäft auf der Hochstraße in Viersen-Süchteln ein. Die Täter hatten die Scheibe des Mobile-Phone-Geschäftes eingeschlagen und aus dem Geschäft mehrere Mobiltelefone entwendet. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß vermutlich in Richtung Gebrandstraße. Das Kriminalkommissariat 2 in Dülken ermittelt. Wenn Sie Hinweise zu den Täter haben oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, rufen Sie uns an über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (78)

