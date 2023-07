Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aus der Freizeit in den Dienst versetzt: Polizistin stellt 17-Jährigen ohne Führerschein

Hille (ots)

In ihrer Freizeit war eine Polizeibeamtin am Mittwochmittag in Hille unterwegs, als ihr auf der Straße "Damm" ein Fahrzeug ohne Kennzeichen und einem jugendlich wirkenden Fahrer entgegenkam. Dies weckte ihre dienstlichen Instinkte. Sie folgte dem Wagen und alarmierte ihre Kollegen.

Gegen 13.40 Uhr war die Beamtin in Richtung Holzhausen unterwegs, als ihre Aufmerksamkeit auf einen entgegenkommenden Wagen gelenkt wurde. Weil an diesem keinerlei Kennzeichen angebracht waren, wendete die Polizistin ihren Pkw und folgte dem Renault. Der Fahrer bog kurze Zeit später ab und stellte sein Fahrzeug auf einem Grundstück ab. Diese Gelegenheit nutzte sie, um sich als Polizeibeamtin zu erkennen zu geben und die beiden Insassen mit ihren Beobachtungen zu konfrontieren. In der Folge ergriff der Fahrer sofort fußläufig die Flucht, während der 17-jährige Beifahrer aus Petershagen vor Ort verharrte. Nachdem die hinzugezogene Streifenwagenbesatzung eintraf, erhellte sich der Sachverhalt. Ermittlungen ergaben, dass der abgemeldete Pkw im Eigentum eines Familienangehörigen des Beifahrers steht. Gefahren haben, soll den Wagen jedoch ein anderer. Der 17-jährige Beifahrer wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Weitere Ermittlungen führten zur Wohnanschrift des Flüchtigen (17) und erhärteten den Verdacht, dass er den Wagen gelenkt hatte. Möglicherweise trat dieser die Flucht an, weil er nicht im Besitz eines Führerscheins und das Fahrzeug zudem nicht zugelassen sowie versichert war.

Gegen den Fahrer des Wagens wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer begangener Straftaten eingeleitet.

