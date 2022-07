Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall

Weimsr (ots)

Ein Pkw parkte am 25.07.2022 gegen 20:15 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Washingtonstraße. Eine Audi-Fahrerin beabsich- tigte, vor diesem Fahrzeug in eine Parklücke einzuparken. Hierbei unterschätzte sie den seitlichen Abstand und es kam zur Kollision. Im Anschluß entfernte sich die Verursacherin zunächst von der Unfall- stelle, konnte aber später ermittelt werden. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt 3.500 Euro.

