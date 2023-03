Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Horn. Telefonbetrug erneut erfolgreich.

Lippe (ots)

Eine 84-jährige Frau in Horn-Bad Meinberg wurde Opfer von Telefonbetrügern, die sich als "falsche Polizeibeamte" ausgaben. Am Dienstagnachmittag (07.03.2023) überredeten die Betrüger die Frau dazu, ihr Geld in der Ostlandstraße auf den Reifen eines geparkten Autos zu deponieren. Zwischen 17:00 und 18:00 Uhr wurde das Geld dann von Unbekannten entwendet. Wenn Sie im Zeitraum vor oder nach der Tat Verdächtiges festgestellt haben, melden Sie sich bitte bei unserem zuständigen Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330.

Es handelt sich dabei um den zweiten zur Anzeige gebrachten Fall in Horn am selben Tag. Auch eine 55-Jährige übergab Geld an Telefonbetrüger (wir berichteten:: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/5458650)

Die Polizei warnt eindringlich vor betrügerischen Anrufen und rät dazu, sofort aufzulegen, wenn Geld gefordert wird oder nach Vermögensverhältnissen gefragt wird. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft werden Sie niemals bitten, Ihre Wertsachen zu verwahren oder eine Kaution zu leisten. Setzen Sie sich nicht unter Druck und lassen Sie sich nicht täuschen! Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der echten Polizei und bitten Sie Angehörige um Hilfe, wenn Sie verunsichert sind.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell