POL-LIP: Detmold - Heidenoldendorf. 45-Jähriger verursacht alkoholisiert einen Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (08.03.2023) kollidierten ein Wohnmobil (Fiat Ducato) und ein VW Golf im Kreuzungsbereich der Bielefelder Straße und Ehrentruper Straße. Der 45-jährige Fahrer des Wohnmobils wollte von der Bielefelder Straße nach links in die Stoddartstraße einbiegen und übersah den entgegenkommenden Golf. Eine 42-jährige Frau, die als Beifahrerin im Golf saß, wurde verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Fahrer des VW Golf blieb unverletzt. Der Unfallverursacher aus Detmold war stark alkoholisiert. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde sein Führerschein sichergestellt sowie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von ca. 12.000 Euro.

