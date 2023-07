POL-MI: Radfahrer angefahren: Autofahrer nach Unfallflucht ermittelt

Bad Oeynhausen (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Innenstadt geriet am Donnerstagvormittag ein Kradfahrer in den Fokus der Beamten. Nun sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt Detmold ein. Gegen 9.40 Uhr stellten die Einsatzkräfte bei der Kontrolle auf der Kanalstraße zunächst fest, dass der 29-Jährige nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins für das gefahrene Zweirad war. Eine ...

