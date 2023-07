Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorrad umgetreten/ Randale im Hausflur

Altena (ots)

Am Sonntag wurde Im Kleff ein geparktes Motorrad umgeworfen und dabei beschädigt. Videoaufnahmen zeigen, wie ein vorbeikommender Radfahrer das Motorrad mit einem kräftigen Tritt umwirft. Der Schaden wurde auf etwa 700 Euro geschätzt.

Bei einem Streit im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Waldstraße ist am Samstag kurz gegen 23.30 Uhr eine Glasscheibe über der Haustür zu Bruch gegangen. Zeugen riefen die Polizei. Der gegenüber äußerte eine stark alkoholisierte Frau, sie habe die Scheibe beim Schuheausziehen beschädigt. Im Beisein der Polizeibeamten beleidigte die 30-Jährige zwei Zeuginnen. Die Polizeibeamten mahnten zur Ruhe, fertigten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung und rückten wieder ab. Die Ermahnungen der Polizei fruchteten jedoch nur wenige Minuten. Die 30-Jährige pöbelte auf der Straße herum, schrie, dass alle Polizisten Hurensöhne seien, und bedrohte am Fenster eine Zeugin. So drehte die Polizeistreife um und fuhr erneut zur Waldstraße. Diesmal nahmen die Polizeibeamten die Frau zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und schrieben eine neue Anzeige wegen Bedrohung. (cris)

