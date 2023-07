Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Brandstifter nach PKW-Brand schnell ermittelt

Bad Oeynhausen (ots)

Wegen eines PKW-Brandes wurde die Polizei in der Nacht zu Sonntag in den Heidfeldweg in Bad Oeynhausen-Eidinghausen gerufen. Die Einsatzkräfte fanden dort einen brennenden Seat-Ibiza vor, der durch die Flammen bereits stark beschädigt war. Noch während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung.

Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten vermuteten einen möglichen Zusammenhang zu einem vorherigen Einsatz. So hatten am Samstagabend gegen 23:25 Uhr Zeugen den Notruf gewählt, weil ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann versuchte, einen Mähdrescher durch den schmalen Heidfeldweg zu steuern. Dabei soll eine Zeugin beinahe angefahren worden sein.

Der Führer des Mähdreschers - ein 28-Jähriger - konnte wenig später zusammen mit einem ebenfalls alkoholisierten Beifahrer angetroffen werden. Die Polizeikräfte brachten den Bad Oeynhausener für die Entnahme einer Blutprobe auf die hiesige Wache. Es wurde zudem festgestellt, dass er schon seit geraumer Zeit nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Bei dem gemeldeten PKW-Brand gegen 4:15 Uhr fiel auf, dass sich an der Örtlichkeit die am Vorabend aufgenommene Trunkenheitsfahrt ereignet hatte, wobei es zu einem Disput mit den Zeugen und dem alkoholisierten Fahrer kam. Das durch das Feuer beschädigte Auto gehörte den Meldern. Daher geriet der vorherige Aggressor in den Fokus der Beamten.

Man entschloss sich noch während der Löscharbeiten einen zweiten Streifenwagen an die Wohnanschrift des Bad Oeynhauseners zu entsenden. Die eingesetzten Beamten brauchten hier nicht lange zu warten. Nach kurzer Zeit erschien der Tatverdächtige. Aufgrund mehrerer Anhaltspunkte, die auf eine Brandlegung durch den Beschuldigten schließen lassen, nahmen die eingesetzten Beamten den 28-Jährigen vorläufig fest und führten ihn dem Gewahrsam in Minden zu. Dies konnte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Sonntagvormittag wieder verlassen.

Den Mann erwarten nun diverse Strafanzeigen, unter anderem wegen vorsätzlicher Brandstiftung sowie Fahrens ohne Führerschein und Alkohol am Steuer.

