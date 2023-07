Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher steigen ins "Porta Bad" ein

Porta Westfalica (ots)

Ein Einbruch in das Hallen- und Freibad in Porta Westfalica-Hausberge beschäftigt aktuell die Kriminalpolizei. Nach bisherigen Erkenntnissen sind die unbekannten Täter zwischen Samstagabend, 19.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, in das Gebäude des "Porta Bades" eingestiegen.

Zunächst gelangten sie durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in das Gebäude. Anschließend begaben sich die Täter in den Kiosk. Hier konnten sie aus einem Tresor einen vierstelligen Bargeldbetrag entwenden.

Darüber hinaus schlugen die Unbekannten mit unbekannten Werkzeugen Durchbrüche in zwei Wände und gelangten so in den Büro-, Eingangs- und Kassenbereich. Nachdem sie dort Schränke und Schreibtische durchwühlt hatten, zerstörten sie von Innen eine weitere Fensterscheibe, um das Gebäude auf diesem Weg wieder zu verlassen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0571) 88 66 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell