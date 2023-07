Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zeugen nach unklarem Unfallhergang gesucht

Preußisch Oldendorf (ots)

Ermittler des Verkehrskommissariats Lübbecke suchen nach einem Zusammenstoß von zwei PKW in Preußisch Oldendorf mögliche Zeugen. Die Unfallbeteiligten machen bisher unterschiedliche Angaben zum Hergang.

Zu der Kollision ohne Verletzte kam es am Montag (03.07.) auf der Kreuzung Berliner Straße (B65) / Bünder Straße im Stadtteil Bad Holzhausen. Gegen 10:30 Uhr beabsichtigte ein auf der B65 aus Richtung Lübbecke kommender Opel-Astra-Fahrer in der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Bünder Straße abzubiegen. Hierbei stieß der 83-Jährige mit der rechten Frontseite seines Wagens in die linke Heckseite eines Opel-Zafira.

Dessen Fahrer gab an, von der B65 aus Preußisch Oldendorf kommend vorfahrtsberechtigt auf die Bünder Straße abgefahren zu sein. Der Astra-Fahrer hingegen behauptet, der 38-jährige Zafira-Fahrer sei aus der Einmündung zur Straße "Auf dem Brink" in den Kreuzungsbereich eingefahren und sei somit als Verursacher anzusehen.

Zeugen, die den Unfall zur oben genannten Zeit beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0571) 88 66 0 bei der Polizei in Minden zu melden.

