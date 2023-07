Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Halter eines beschädigten Kleinwagens gesucht

Espelkamp (ots)

Nach einem Unfall auf einem Parkplatz in der Espelkamper Innenstadt sucht die Polizei den Halter eines beschädigten Fahrzeugs.

Am vergangenen Donnerstag (06.07.) erschien ein 61-jähriger Espelkamper auf der dortigen Wache und gab an, am Vortag mit seinem Wagen beim Einparken ein anderes Fahrzeug beschädigt und sich anschließend von der Örtlichkeit entfernt zu haben, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zu dem Unfall kam es demnach am Mittwoch (05.07.) gegen 13:50 Uhr auf dem Parkplatz an der Gerhard-Wetzel-Straße zwischen den Geschäften Müller und Woolworth. Bei dem beschädigten Auto soll es sich um einen blauen Kleinwagen handeln, der Schäden an der linken Fahrzeugseite aufweist. Das Kennzeichen und der Hersteller sind unbekannt.

Der Halter dieses Fahrzeugs wird gebeten sich beim Verkehrskommissariat Lübbecke, unter der Rufnummer (0571) 88 66 0, zu melden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell