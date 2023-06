Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit flüchtigem Verursacher

Thörnich (ots)

Am 05.06.2023, gegen 11:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 48 zwischen Thörnich und Föhren ein Verkehrsunfall, bei dem ein weißer Mittelklassewagen im Begegnungsverkehr seitlich mit einem Hyundai kollidierte. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr anschließend, ohne die Geschwindigkeit zu verringern, in Fahrtrichtung Föhren davon. Der Fahrer kam nicht seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nach. Durch den Zusammenstoß entstand am Hyundai Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem flüchtigen Fahrer/ Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter der 06502/9157-0 in Verbindung zu setzen.

