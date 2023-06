Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Bahnhof: beschädigter Pkw gesucht!

Idar-Oberstein (ots)

Am 05.06.2023 gegen 17:00 Uhr meldet eine Zeugin bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein, dass sie soeben vor dem Bahnhof in Idar-Oberstein beobachten konnte, wie eine Fahrzeugführerin eines schwarzen Mercedes gegen einen auf den dortigen Parkflächen geparkten Kleinwagen gefahren und unmittelbar danach von der Unfallörtlichkeit geflüchtet sei. Bei der Kollision soll an beiden Fahrzeugen ein Schaden entstanden sein. Der vermutlich beschädigte Kleinwagen befand sich kurze Zeit später nicht mehr an der Unfallörtlichkeit, sodass der Eigentümer des Wagens nicht über den vorgefallenen Sachverhalt informiert werden konnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem beteiligten geparkten PKW machen können, sowie Personen, die um die angegebene Uhrzeit ihren Pkw vor dem Bahnhofsgebäude geparkt und folglich einen Schaden feststellen konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell