POL-PDTR: Beton-Poller aus Verankerung gerissen / Unfallflucht Wasenstraße/Wüstlautenbach (OT Oberstein)

Hermeskeil (ots) - In der Zeit von Samstag, den 04.06.2023, 22.00 Uhr bis Sonntag, den 05.06.2023, 04:50 Uhr, wurden in der Straße "An der alten Brauerei" in Hermeskeil der Vorderreifen eines Neuwagens vermutlich mit einem Messer beschädigt. Die Polizei Hermeskeil bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, welche Hinweise zur Tat oder möglichen verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung ...

