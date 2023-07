Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierter Autofahrer flieht vor Streifenwagen

Minden, Petershagen (ots)

Im Bereich der Birne begegnete einer Streifenwagenbesatzung in der Nacht zu Samstag ein Ford-Fahrer ohne Licht. Als der Petershäger kontrolliert werden sollte, flüchtete er zunächst mit dem Wagen und anschließend zu Fuß. Nach fußläufiger Verfolgung konnten die Beamten ihn stellen. Hierbei bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch.

Eine Streifenwagenbesatzung befuhr gegen 02.45 Uhr die Birne. Hierbei beobachteten sie einen von der Portastraße kommenden Ford, an dem kein Licht eingeschaltet war. Daher wollten die Beamten den Wagen im Bereich der Einfahrt zur Birne kontrollieren. Aber anstatt anzuhalten, setzte der 18-Jährige seine Fahrt fort. Er durchfuhr die Birne und dann weiter über die Portastraße und bei Rotlicht der Ampelanlage in die Wittekindstraße. Dort ließ er den Wagen stehen und flüchtet zu Fuß in Richtung Johansenstraße. Im Rahmen der Verfolgung konnte er gestellt werden. Zudem befanden sich auf der Rücksitzbank des Wagens eine 17- und 18-Jährige aus Porta Westfalica.

Aufgrund des Verdachts auf eine Alkoholfahrt entnahm ihm auf der Polizeiwache Minden ein Arzt eine Blutprobe. Zudem behielten die Beamten den Führerschein ein. Den Wagen stellten die Polizisten sicher. Da an dem Ford KA zahlreiche Unfallschäden festgestellt wurden, wird auch in diese Richtung ermittelt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell