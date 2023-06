POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 11 mit zwei verletzten Personen

Anklam (ots) - Am 20.06.2023 gegen 18:20 Uhr wurde der Polizei der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ravelinstraße in 17389 Anklam gemeldet. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten alle Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld im vierstelligen Bereich und ...

