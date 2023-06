Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungseinbruch in der Ravelinstraße in 17389 Anklam (LK V-G)

Anklam (ots)

Am 20.06.2023 gegen 18:20 Uhr wurde der Polizei der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ravelinstraße in 17389 Anklam gemeldet. Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr gewaltsam in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten alle Wohnräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde Bargeld im vierstelligen Bereich und Schmuck entwendet. Der Kriminaldauerdienst Anklam übernahm am Tatort die Spurensuche und -sicherung. Es werden Zeugen gesucht, die auffällige Personen-oder Fahrzeugbewegungen im genannten Bereich wahrgenommen haben. Hinweise können an die Polizei in Anklam unter 03971/2510 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de gerichtet werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell