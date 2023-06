Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden in Karlshagen (LK Vorpommern-Greifswald)

Heringsdorf (ots)

Am 20.06.2023, gegen 19:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in 17449 Karlshagen, dortige Strandstraße, zu einem Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden. Eine 84-jährige deutsche Fahrzeugführerin aus Berlin beabsichtigte mit ihrem PKW Opel rückwärts auszuparken. Auf Grund von wahrscheinlich plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problemen, beschleunigte sie ihren PKW sehr rasant und fuhr anschließend in einen geparkten PKW Audi Q3. An beiden PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 40.000EUR. Der PKW Audi war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Fahrerin des PKW Opel wurde zur medizinischen Untersuchung in das Kreiskrankenhaus Wolgast verbracht.

