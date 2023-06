Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall in Wolgast, B111 (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots)

Am des 20.6.2023, gegen 16:30 Uhr ereignete sich in Wolgast, Höhe Mahlzow, kurz hinter der Peenebrücke ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnisstand befuhr 66-jährige Fahrzeugführerin eins PKW Mazda die B111 Wolgast i.R. Bannemin. Kurz hinter der Peenebrücke geriet sie mit ihrem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Hier touchierte sie einen PKW Nissan und kollidierte anschließend frontal mit einem PKW VW. Die Unfallverursacherin und ihr ebenfalls im Fahrzeug befindlicher 64-jähriger Ehemann erlitten schwere Verletzungen und wurden beide ins Krankenhaus nach Greifswald verbracht. Die Insassen des PKW Nissan, ein 46-jähriger und ein 63-jähriger wurden leicht verletzt. Die Insassen des VW blieben unverletzt. Alle 3 Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 40.000,- EUR. Die Bundesstraße 111 war für etwa 2 Stunden voll gesperrt. Alle Beteiligten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

