POL-PDWIL: erneuter Hausfriedensbruch durch amtsbekannten Verantwortlichen

Hillesheim (ots) - Am 01.06.2023 gegen 06:31 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter mit seinem Personenkraftwagen, einem dunklen VW Golf ohne angebrachte Kennzeichen zum REWE-Markt in Hillesheim. Hier versuchte er durch Aufhebeln der Türe in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Als er durch einen Zeugen, einen Anlieferungsfahrer bei der Tat beobachtet wurde, ...

