POL-PDWIL: Fußstreife durch die Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein

Wolmerath in Richtung Winkel (ots) - Am 01.06.2023 gegen 17:40 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Traktor der Marke John Deere mit Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk der KV Vulkaneifel die K 14 von Wolmerath in Richtung Winkel. Hier kam er aufgrund eines Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Personenkraftwagen, an welchem der ...

