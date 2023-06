Bitburg (ots) - Am Donnerstag, den 01.06.2023 zwischen 20:55 Uhr bis 23:25 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Mötscher Straße 2 in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein vermutlich ausparkender Pkw stieß dort mit einem geparkten Pkw, Audi A1, zusammen. Im Anschluss entfernet sich der/die Unfallverursacher/in unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der ...

