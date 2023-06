POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Zeltingen-Rachtig (ots) - In der Nacht vom 31.05.2023 auf den 01.06.2023 kam es in Zeltingen-Rachtig, auf einem Parkplatz entlang der Uferallee, zum wiederholten Male zu mehreren Sachbeschädigungen an dort ordnungsgemäß geparkten Kraftfahrzeugen. An den Kraftfahrzeugen wurden mutwillig die Reifen zerstochen. Die Polizei fragt: Wer hat in dem angegebenen Tatzeitraum ...

mehr