POL-PDWIL: Erneute Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen - Zeugenaufruf

Zeltingen-Rachtig (ots)

In der Nacht vom 31.05.2023 auf den 01.06.2023 kam es in Zeltingen-Rachtig, auf einem Parkplatz entlang der Uferallee, zum wiederholten Male zu mehreren Sachbeschädigungen an dort ordnungsgemäß geparkten Kraftfahrzeugen.

An den Kraftfahrzeugen wurden mutwillig die Reifen zerstochen.

Die Polizei fragt:

Wer hat in dem angegebenen Tatzeitraum in der Ortslage Zeltingen-Rachtig verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen, welche mit der zugrundeliegenden Straftat in Verbindung stehen könnten.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues oder jede andere Polizeidienststelle.

