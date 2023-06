Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtrag zur Pressemeldung vom 31.05.2023 hinsichtlich des Trickdiebstahls in Wittlich

Wittlich (ots)

In der am 31.05.2023 veröffentlichten Pressemitteilung wurde mitgeteilt, dass es am 30.05.2023 gegen 15:50 Uhr in einem Escafé in der Trierer Straße in Wittlich zu einem Trickdiebstahl zum Nachteil einer 68-jährigen Dame kam. Die "entwendete" Geldbörse konnte mittlerweile, samt Inhalt, aufgefunden werden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist von keinem strafrechtlich relevanten Sachverhalt auszugehen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell