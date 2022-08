Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtiger inspiziert Hausbriefkästen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

An den Neuwiesen ist am Dienstag ein Mann aufgefallen. Der Verdächtige war zur Mittagszeit in der Straße unterwegs und interessierte sich augenscheinlich für die dortigen Wohnhäuser. Anwohner berichten, dass er sich vor allem die Briefkästen der Anwesen genauer anschaute. Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und dürfte zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Er hat schwarzes, volles Haar und ist von schmaler Statur. Der Unbekannte war schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Rucksack bei sich. Was er im Schilde führte, ist nicht bekannt. Als eine Polizeistreife eintraf, war der Mann bereits verschwunden. Die Polizei bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen zu melden. Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort: "Rufen Sie uns an, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt. Wir gehen allen Hinweisen nach. Nur gemeinsam ist es möglich, Einbrüche zu verhindern oder Dieben das Handwerk zu legen." |erf

