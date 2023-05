Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ladendiebstahl: 35-Jähriger in U-Haft - Hauptverhandlung beim Amtsgericht noch in dieser Woche

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntag, 14. Mai, hat die Polizei Mönchengladbach einen 35-jährigen Ladendieb vorläufig festgenommen. Ein Haftrichter schickte ihn am Montag, 15. Mai, in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach beantragte beim zuständigen Amtsgericht im besonders beschleunigten Verfahren (§ 417 StPO) die Hauptverhandlung. Diese ist bereits in dieser Woche für Mittwoch, 17. Mai, angesetzt.

Einer Mitarbeiterin einer Tankstelle an der Reyerhütter Straße fiel gegen 17 Uhr ein Mann auf, der diverse Alkoholika aus den Regalen in seine mitgeführte Plastiktüte packte. Zunächst soll er sich mit der Ware in Richtung Kasse bewegt, dann aber die Tankstelle ohne zu zahlen verlassen haben.

Ein weiterer Mitarbeiter, der den Diebstahl ebenfalls beobachtet hatte, meldete diesen bei der Polizei. Er verfolgte den Mann und übermittelte dessen Standort. Die eintreffenden Beamten konnten den 35-Jährigen an der Breitenbachstraße antreffen und durchsuchen. Sie fanden das Diebesgut bei dem Mann und nahmen ihn vorläufig fest.

Der 35-Jährige hat keinen festen Wohnsitz und ist bereits mehrfach wegen Diebstahl- und Drogendelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Im Polizeigewahrsam unterzog er sich einem Alkoholtest, der positiv ausfiel. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell