Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht +++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit vermutlich leichtverletzter Person/Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 17.06.2023, um 13:36 Uhr, beabsichtigte die 30-jährige Fahrerin eines Opel vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Atenser Allee nach rechts auf diese einzubiegen. Hierbei übersah sie einen männlichen Radfahrer, vermutlich mit Pedelec, welcher verbotswidrig den Gehweg aus Richtung B 212 in Richtung Oldenburger Straße benutzte. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge, wobei der Radfahrer zu Fall kam. Es stand sofort auf, wies auf eine leichte Verletzung am Oberschenkel, welche angeblich nicht so schlimm sei. Dann stieg er unvermittelt auf sein Fahrrad und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem Pkw wurde ein Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro verursacht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der unbekannte Radfahrer und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham, Tel. 04731-99810, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am Samstag, 17.06.2023, 17:35 Uhr, befuhr die aus dem LK Cuxhaven stammende, 42-jährige Fahrerin eines Opel in Nordenham die Adolf-Vinnen-Straße aus Richtung Walther-Rathenau-Straße kommend. An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße angekommen, wollte sie diese überqueren und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten 26-jährigen Fahrer eines VW, welcher die genannte Straße in Richtung Hafenstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Sachschaden von ca. 11.500,- Euro verursacht wurde. Die Unfallverursacherin verletzte sich leicht. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

