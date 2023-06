POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots) - Hatten: Brandermittlung Am 16.06.2023 gegen 17:45 Uhr bemerkt ein aufmerksamer Spaziergänger einen Schwelbrand im Barneführerholzweg in Hatten. Dort habe eine unbekannte Person ein Loch in den Waldboden gegraben und ein Feuer entzündet. Über dem Feuer befindet sich ein Kochtopf mit Nudeln. ...

