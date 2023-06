Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 16.06.2023, 08:00 Uhr, befuhr die 28-jährige Fahrerin eines Opel die Körnerstraße in Richtung Adolf-Vinnen-Straße und beabsichtigte nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Hierbei übersah sie einen E-Scooter, welcher verbotswidrig, mit zwei Personen besetzt, auf dem Gehweg in gleicher Fahrtrichtung geführt wurde. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeuge. Infolge dessen kam der 16-jährige Scooterfahrer zu Fall. Er und sein 16-jähriger Mitfahrer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 550 Euro verursacht. Es wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

