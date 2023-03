POL-KB: Bad Wildungen - Auto am helllichten Tag beschädigt, Zeugen gesucht

Korbach (ots) - In der Zeit von Donnerstagmorgen (23. Februar) bis Freitagmorgen (24. Februar) brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Eilhäuser Straße in Bad Arolsen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbruch wurde am Freitagmorgen gegen 05.45 Uhr festgestellt. Die Täter hatten im Erdgeschoss ein Fenster aufgehebelt und konnten so in das Wohnhaus einsteigen. Sie durchsuchten sämtliche Räume und öffneten ...

