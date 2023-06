Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Wohnungseinbruchdiebstahl in Brake

Delmenhorst (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl in Brake

In dem Zeitraum vom 06.05.2023 - 16.06.2023 verschafften sich bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen der Kellertür während einer Urlaubsabwesenheit der Hauseigentümer Zutritt zu einem Reihenhaus in der Weserstraße in Brake. Aus dem Haus wurden Bargeld und mehrere Goldmünzen entwendet. Der Wert des Diebesguts wird vorläufig auf 25.000,- Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise in dem Zusammenhang geben können, werden gebeten sich unter 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell