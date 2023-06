Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Dieseldiebstahl +++ Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Delmenhorst (ots)

Dieseldiebstahl

27753 Delmenhorst, Theodor-Heuss-Allee

Donnerstag, 15.06.2023, 20:00 Uhr, bis 16.06.2023, 06:00 Uhr

Im genannten Zeitraum entwendeten unbekannte Täter aus einem abgestellten Sattelzug ca. 150 Liter Dieselkraftstoff. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst (04221-15590) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

27751 Delmenhorst, Delmestraße

Freitag, 16.06.2023, gegen 23:00 Uhr

Ein 22-jähriger Radfahrer befährt mit einem Fahrrad die Delmestraße in Fahrtrichtung Hasberger Dorstraße. Dabei übersieht er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Kia, gerade als ihm ein anderer Pkw entgegenkommt. Der Radfahrer weicht nach rechts aus und stößt gegen den Pkw. Dabei zieht er sich leichte Verletzungen zu. Am Pkw und am Fahrrad entstehen Sachschäden. Da der Radfahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Alcotest ergab zuvor einen Wert von 0,89 Promille.

Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell