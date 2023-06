Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Brandermittlung +++ Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen +++ umgestürzter Lkw (beladen mit Hühnern)

Delmenhorst (ots)

Hatten: Brandermittlung

Am 16.06.2023 gegen 17:45 Uhr bemerkt ein aufmerksamer Spaziergänger einen Schwelbrand im Barneführerholzweg in Hatten. Dort habe eine unbekannte Person ein Loch in den Waldboden gegraben und ein Feuer entzündet. Über dem Feuer befindet sich ein Kochtopf mit Nudeln. Das Feuer hat sich aufgrund der Trockenheit auf den Waldboden ausgebreitet. Ein Verursacher kann nicht angetroffen werden. Die Feuerwehr Sandkrug war mit 20 Einsatzkräften vor Ort und konnte den entstandenen Schwelbrand zeitig löschen. Es ist kein Sachschaden entstanden.

Ganderkesee: Verkehrsunfall, zwei leichtverletzte Personen Am 16.06.2023 gegen 13:20 Uhr befährt der 84-jähriger Fahrzeugführer eines PKW aus Ganderkesee die Dehlthuner Straße und beabsichtigt nach links auf die Straße Ohe abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersieht er den entgegenkommenden PKW eines 18-jährigen aus Beckeln, welcher die Bergedorfer Landstraße in Fahrtrichtung Ganderkesee befährt. Es kommt zum Frontalzusammenstoß beider PKW infolgedessen beide Fahrzeugführer leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und weisen einen wirtschaftlichen Totalschaden auf. Die Schadenshöhe beträgt ca. 15.000,- Euro.

Ganderkesee: Verkehrsunfall, eine Person leicht verletzt

Am 16.06.2023 gegen 16:25 Uhr befährt ein 18-jähriger Fahrzeugführer eines PKW aus Ganderkesee die Raiffeisenstraße in Fahrtrichtung Habbrügger Weg, um diesen an der dortigen Kreuzung geradeaus in die Atlasstraße zu queren. Hierbei übersieht er eine 76-jährige Radfahrerin aus Ganderkesee, welche ordnungsgemäß auf der gegenüberliegenden Straßenseite den dortigen Radweg in Richtung Lindenstraße befährt. Durch den Zusammenstoß stürzt die Radfahrerin und verletzt sich leicht. Es entstehen Sachschäden am PKW und am Fahrrad.

Ganderkesee: Verkehrsunfall, eine Person leicht verletzt (LKW beladen mit Hühnern) Am 17.06.2023 gegen 05:13 Uhr befährt ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Großenkneten als Fahrzeugführer eines Sattelzuggespanns die Kanalstraße. Im Kurvenbereich gerät das Fahrzeug mit einer Achse in den Graben, wodurch die Berme einsackt und das Fahrzeug auf die rechte Seite kippt. Der Fahrzeugführer wird dadurch im Fahrzeug eingeklemmt und verletzt sich leicht. Er wird in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem LKW handelt es sich um einen Lebendviehtransport (5888 Hühner). Ein Bereitschaftstierarzt wurde verständigt, um die verletzten Tiere in Augenschein zu nehmen. Zahlreiche Tiere wurden notgeschlachtet. Die Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell