Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Juwelier betrogen

Linz (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Betrug bei einem Juwelier in Linz. Gegen 15:30 Uhr betrat ein Mann das Ladenlokal und bot dem Juwelier eine Krügerrand-Münze zum Kauf an. Nachdem dieser die Münze auf Echtheit überprüft hatte, wurden sich beide einig und es kam zum Ankauf. Nachdem der Mann das Geschäft verlassen hatte, sah der Juwelier sich die Münze nochmals an und hier fiel ihm auf, dass diese leichter war, als die Münze zuvor. Eine Überprüfung ergab dann, dass es sich um eine Fälschung handelte. Der Juwelier gab an, dass der Verkäufer die Münzen in einem günstigen Moment getauscht haben muss, weil er sich sicher war, dass die Ursprungsmünze echt war. Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: Männliche Person, über 50 Jahre alt, trug auffällige Bauarbeiterkleidung mit Bauhelm. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

