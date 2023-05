Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall

Homburg (ots)

Am Mittwoch, den 24.05.2023 um 14:51 Uhr, kam es an der Kreuzung "Eisenbahnstraße / Richard-Wagner-Straße (L 119) / Robert-Bosch-Straße (L118)" (Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage) in 66424 Homburg zu einem Zusammenstoß zwischen einem silbernen PKW (VW Touran) und einem silbernen Roller (Piaggio). Der 53-jährige Fahrer des PKW befuhr dabei die Eisenbahnstraße über die Richard-Wagner-Straße geradeaus in Richtung Erbach. Der 74-jährige Führer des Kraftrades befuhr die Richard-Wagner-Straße geradeaus, aus Richtung Bexbacher Straße kommend in Fahrtrichtung Homburg-Bruchhof. Der Rollerfahrer kam durch die Kollision zu Fall und wurde verletzt. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, insbesondere welche der Ampelanlagen Grünlicht zeigte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell