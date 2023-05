POL-HOM: Verkehrsunfallfllucht

Homburg (ots) - In der Zeit zwischen dem 21.05.2023, ca. 12:00 Uhr, und dem 22.05.2023, ca. 09:00 Uhr, kam es an der Kirche Maria von Frieden in Homburg-Erbach (Westring) zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde die Seiteneingangstür der Kirche von Unbekannten mit Graffiti beschmiert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu ...

